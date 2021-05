Chelsea, l’aneddoto di Smertin: “Feci un disastro sullo yacht di Abramovich, mi salvò Mourinho” (Di giovedì 6 maggio 2021) Alekej Smertin, ex calciatore del Chelsea, ha svelato un retroscena relativo alla sua firma con il club londinese: “Ero sullo yacht di Abramovich e le cose stavano andando bene. Mourinho era l’allenatore e mi disse che mi avrebbe tenuto in considerazione visto che avevo fatto bene al Porsmouth. Ad un certo punto tutto rischiò di saltare. Io o mia moglie versammo del liquido sul divano, macchiandolo di rosso. Nonostante i tentativi di pulire non riuscimmo a metterci una pezza. Fortunatamente Mourinho ricominciò a parlare e nessuno ci fece caso. Devo dire grazie a lui se sono diventato un giocatore del Chelsea“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) Alekej, ex calciatore del, ha svelato un retroscena relativo alla sua firma con il club londinese: “Erodie le cose stavano andando bene.era l’allenatore e mi disse che mi avrebbe tenuto in considerazione visto che avevo fatto bene al Porsmouth. Ad un certo punto tutto rischiò di saltare. Io o mia moglie versammo del liquido sul divano, macchiandolo di rosso. Nonostante i tentativi di pulire non riuscimmo a metterci una pezza. Fortunatamentericominciò a parlare e nessuno ci fece caso. Devo dire grazie a lui se sono diventato un giocatore del“. SportFace.

