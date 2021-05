Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi | «Ecco perchè non siamo più amiche»

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 6 maggio 2021) Che tranon corresse buon sangue si era già capito da tempo. A conoscerne i motivi però erano davvero in pochi anche se le due nel corso degli anni si sono lanciate diverse frecciatine lasciando trasparire qualche indizio. Nel corso dell'ultima puntata di «Il Punto Z», la sorella di Belèn si è aperta su questo, e su altro argomenti, rispondendo alle domande poste da Tommaso Zorzi. Come senz'altro già sapete, le due sono state entrambe concorrenti e in passato sono state entrambe fidanzate con l'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. Nel corso dell'intervista,ha ammesso che da diverso tempo la loro amicizia ha subito una forte battuta d'arresto. Parlando con Zorzi, la 31enne ha confermato l'astio nei confronti dell'influencer, spiegando che in questo ...