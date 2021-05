Caso Denise: ex pm Angioni, 'era terreno minato, così fui bloccata durante l'inchiesta'/Adnkronos (4) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) - Maria Angioni non vuole dire di più su quella attività "morta lì, quel giorno". Però, studiando le carte dell'inchiesta e cercando tra i numerosi verbali, l'Adnkronos risale a un verbale di sommarie informazioni del 22 luglio del 2005, proprio a Ragusa. Da lì emerge che la Procura aveva fatto intercettare un numero a Ragusa e fatto degli accertamenti "per vedere chi era quel soggetto". In quella occasione, i magistrati andarono a Ragusa per sentire alcune persone, appartenenti a un nucleo familiare. Dall'intercettazione si sentì parlare di un omicidio. Le cimici ascoltano: 'purtroppo è morta, è morta'. Ma, all'improvviso, come si evince dal verbale, quella frase "è morta" si riferiva a una pianta grassa. Proprio una pianta. Insomma, l'ennesima stranezza di questa inchiesta piena di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) () - Marianon vuole dire di più su quella attività "morta lì, quel giorno". Però, studiando le carte dell'e cercando tra i numerosi verbali, l'risale a un verbale di sommarie informazioni del 22 luglio del 2005, proprio a Ragusa. Da lì emerge che la Procura aveva fatto intercettare un numero a Ragusa e fatto degli accertamenti "per vedere chi era quel soggetto". In quella occasione, i magistrati andarono a Ragusa per sentire alcune persone, appartenenti a un nucleo familiare. Dall'intercettazione si sentì parlare di un omicidio. Le cimici ascoltano: 'purtroppo è morta, è morta'. Ma, all'improvviso, come si evince dal verbale, quella frase "è morta" si riferiva a una pianta grassa. Proprio una pianta. Insomma, l'ennesima stranezza di questapiena di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona | Trovato un pozzo segreto: forse c'è il cadavere… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - fanpage : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di #DenisePipitone - italiaserait : Caso Denise, la rivelazione ex pm: “Così fui bloccata durante l’inchiesta” - yosoyungirasol : RT @Rosy0061: Io sono pienamente d'accordo con la Angioni, Denise è stata fatta girare per far sì che nessuno la prendesse o riuscisse a ri… -