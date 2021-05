Carcere minorile: meno ingressi, ma penalizzate le fasce marginali (Di giovedì 6 maggio 2021) Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), denuncia le enormi difficoltà di gestione L’intero anno 2020 ha visto un calo notevole nel numero annuale consueto degli ingressi negli istituti penitenziari per i minorenni. Ma sorprende il dato che, nonostante il minore spessore criminale delle ragazze rispetto ai ragazzi, sia calata la percentuale delle loro uscite. Un aspetto interessante che emerge nell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone “Oltre il virus”. Secondo l’associazione una spiegazione potrebbe essere quella che fa da sfondo all’intero sistema: si tenta di residualizzare al massimo la detenzione minorile e quando non vi si riesce non è solo, né principalmente, a causa della gravità del reato bensì a causa della mancanza di reti di sostegno. Le ragazze che entrano in ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), denuncia le enormi difficoltà di gestione L’intero anno 2020 ha visto un calo notevole nel numero annuale consueto deglinegli istituti penitenziari per i minorenni. Ma sorprende il dato che, nonostante il minore spessore criminale delle ragazze rispetto ai ragazzi, sia calata la percentuale delle loro uscite. Un aspetto interessante che emerge nell’ultimo rapporto dell’associazione Antigone “Oltre il virus”. Secondo l’associazione una spiegazione potrebbe essere quella che fa da sfondo all’intero sistema: si tenta di residualizzare al massimo la detenzionee quando non vi si riesce non è solo, né principalmente, a causa della gravità del reato bensì a causa della mancanza di reti di sostegno. Le ragazze che entrano in ...

