Capua | Una parte della popolazione sottovaluta ancora l' emergenza

(Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo Ilariaci vorrà più tempo del previsto per raggiungere l'immunità di gregge: ci sonotroppi scettici sui vaccini. Immunità di gregge,: “Difficile raggiungerla in tempi brevi, troppi scettici sui vaccini” su Notizie.it.

L'allarme di Ilaria: 'Negli Usafascia della popolazione sottovaluta ...E' quanto sostiene Ilariacommentando il calo delle vaccinazioni negli Stati Uniti, passate da 3 milioni a 2,2 milioni al giorno. "La ragione non èsola ma mi sento di dire che c'è ancora ...Secondo Ilaria Capua ci vorrà più tempo del previsto per raggiungere l'immunità di gregge: ci sono ancora troppi scettici sui vaccini.Ilaria Capua frena ogni entusiasmo su una possibile immunità di gregge a breve. Infatti per la virologa c'è ancora scetticismo sui vaccini, ma non solo.