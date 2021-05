Can Yaman e Diletta Leotta, crisi scongiurata: è tornata la passione (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornato finalmente il sereno. La coppia stava attraversando un periodo complesso e le voci su una presunta crisi non sono affatto mancate. Tuttavia, grazie a delle foto esclusive di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, i rumors si sono placati. PIZZICATI IN HOTEL – La coppia è stata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra Canè tornato finalmente il sereno. La coppia stava attraversando un periodo complesso e le voci su una presuntanon sono affatto mancate. Tuttavia, grazie a delle foto esclusive di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, i rumors si sono placati. PIZZICATI IN HOTEL – La coppia è stata L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 7 maggio 2021: una nuova rivale in amore per Sanem? La soap turca con Can Yaman , che tornerà venerdì 7 maggio, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 16:35 su Canale 5. È possibile seguire le puntate anche in streaming, sul portale ...

Diletta Leotta e Can Yaman, fuga romantica sul lago di Como Ci voleva un weekend romantico sul lago di Como per riaccendere la passione tra Diletta Leotta e il "suo" Can Yaman , dopo le foto del bacio tra la bella telecronista e Ryan Friedkin , il figlio del patron della Roma. Per farsi perdonare Diletta ha organizzato una weekend di fuoco in un resort di lusso ...

Can Yaman e la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani: “Un piccolo gesto per salvare una vita” La Stampa Can Yaman e Diletta Leotta, crisi scongiurata: è tornata la passione Tra Can Yaman e Diletta Leotta è tornato finalmente il sereno. La coppia stava attraversando un periodo complesso e le voci su una presunta crisi non sono Grazie ad un'esclusiva di Chi, finalmente le ...

DayDreamer, l'anticipazione della puntata del 7 maggio Nella puntata di Daydreamer - Le ali del sogno in onda venerdì 7 maggio, Can sembra avvicinarsi un po' a Sanem, ma poi la situazione degenera nuovamente. Daydreamer - la trama e il cast Can Yaman inte ...

