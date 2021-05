Cacciari | ' La scuola | la sanità | tutto è tornato ad essere di classe in questo Paese'

(Di giovedì 6 maggio 2021) "La, laaddiin. E' saltatociò che era una tendenza, una prospettiva all'uguaglianza di condizioni". "Apprezzo che almeno non sia uno ...

"La, la sanità, tutto è tornato ad essere di classe in questo Paese. E' saltato tutto ciò che era ... A dirlo è Massimoa Roberla Lanzara su Adnkronos. outstream "E' una constatazione di ...'La, la sanità, tutto è tornato ad essere di classe in questo Paese. E' saltato tutto ciò che era una tendenza, una prospettiva all'uguaglianza di condizioni'. A parlare è Massimoche ...Il filosofo: E' una constatazione di fatto: sono cresciute le diseguaglianze all'infinito, e la pandemia accentua ancora di più la cosa.Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Il curriculum vitae dello studente che quest'anno debutterà all'esame di Stato è uno strumento classista ma almeno non ipocrita. "La scuola, la sanità, tutto è tornato ad es ...