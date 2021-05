«Bravo Fedez | ma non c’è stata censura Solo le solite stupidaggini Rai»

(Di giovedì 6 maggio 2021) Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, dopo le polemiche per la diatriba- Rai dice che «l’unica novità sarebbe data da un governo che sbaracca la Rai e la privatizza», e sull’opportunità di pubblicare la telefonata registrata spiega che «pensare di garantire la privacy oggi significa inseguire l’impossibile». Professor Cacciari, che idea si è fatto delle polemiche di questi giorni dopo il presunto tentativo didella Rai nei confronti di? Non c’ènessunaha detto quello che pensava e ha pure messo online la sua registrazione della telefonata con i vertici Rai. Quello che ha letto è un discorso pieno di buonsenso e denunciare le cose incredibili che dice qualche rappresentante politico è giusto e utile. Dunque nessuna ...

stazzitta : Ma viva dio e la madonna che c’è ancora qualcuno che ci mette la faccia e si prende il palco per dire cose scomode… - F_Boccia : Bravo @Fedez! Al #concertone del primo maggio lavoro e diritti civili... la Rai è degli italiani e garantisce la li… - fattoquotidiano : Domenica sui social era tutto un fioccare di tweet di politici che si rallegravano “Bravo #Fedez' dimenticando che… - francesco088661 : RT @Arianna42843157: Se le porcate che ha detto Fedez contro i gay, Tiziano Ferro, la D'Urso, la Moratti le avesse detto 1 giovane Salvini… - TheBsrvr : Perché la #Rai continua a difendere l'indifendibile? Per certe cose meglio tacere, perché più si parla, più danni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bravo Fedez

Affaritaliani.it

Anche se ha sbagliato contro di me, augurandomi di essere uccisa, se fosse ironico e non ironico, non ha importanza se cambi o fai cose belle per la gente, dico '', come faccio da anni'.Se però poi cambi idea e fai cose belle, io sono la prima ad applaudire e a dire'. 'Perché non ho indossato subito il bikini'. Elisa Isoardi, 'una scelta intima' quella fatta all'Isola ...Barbara D'Urso commenta con gli ospiti a Pomeriggio 5 le frasi shock di Fedez, emerse dopo il discorso sui diritti civili del rapper al Primo Maggio ...La conduttrice di Pomeriggio 5, replica al cantante per le parole del brano 'Blasfemia'. Nel corso della sua lunga carriera televisiva, Barbara d'Urso ha dovuto spesso fronteggiare a critiche feroci d ...