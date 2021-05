Ascolti TV 5 maggio 2021 | Flavio Insinna re dei game show

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 6 maggio 2021) Come sono andati glitv del giorno mercoledì 5? In prima serata molteplici trasmissioni hanno arricchito il palinsesto delle più disparate reti televisive, accontentando una vasta tipologia di utenti. Nel Preserale non si può non riportare il buon riscontro ottenuto da, che continua inarrestabilmente ad essere il re del. Approfondiamo nel dettaglio i dati auditel e lo share e scopriamo chi ha trionfato nel Prime Time. Prime TimeTv: Buongiorno Mamma di Raoul Bova trionfa su Ulisse Ha appassionato oltre 3.4 milioni di telespettatori (share del 16.5%) la nuova fiction Buongiorno Mamma con protagonista Raoul Bova. In questa seconda puntata Jacopo ha fatto una scoperta scioccante su Greta mentre le cose, per Sole, si sono ...