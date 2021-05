Al via oggi le Regate di Primavera: ecco come seguirle (Di giovedì 6 maggio 2021) Partono oggi, giovedì 6 maggio, le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup con la prima prova prevista alle 11:00 nelle acque del Golfo del Tigullio. Tutte le imbarcazioni sono arrivate ieri nel Marina di Portofino sotto un cielo grigio, ma con un buon vento da sud-est sui 15 nodi e mare formato; molti scafi hanno approfittato di queste condizioni per uscire ad allenarsi e completare gli ultimi preparativi in vista delle Regate di domani. come seguire le Regate di Primavera – Splendido Mare Cup Per l’occasione l’organizzazione ha previsto una diretta TV che sarà disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI: YouTube dello Yacht Club Italiano Pagina Facebook dello Yacht Club Italiano Il tracking a questo link Ogni mattina anche Primocanale, la ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 6 maggio 2021) Partono, giovedì 6 maggio, ledi– Splendido Mare Cup con la prima prova prevista alle 11:00 nelle acque del Golfo del Tigullio. Tutte le imbarcazioni sono arrivate ieri nel Marina di Portofino sotto un cielo grigio, ma con un buon vento da sud-est sui 15 nodi e mare formato; molti scafi hanno approfittato di queste condizioni per uscire ad allenarsi e completare gli ultimi preparativi in vista delledi domani.seguire ledi– Splendido Mare Cup Per l’occasione l’organizzazione ha previsto una diretta TV che sarà disponibile in streaming sulle piattaforme digitali dello YCI: YouTube dello Yacht Club Italiano Pagina Facebook dello Yacht Club Italiano Il tracking a questo link Ogni mattina anche Primocanale, la ...

