'Al Centro per l'impiego siringhe, immondizia ed erbacce'. Il responsabile filma il degrado e chiede decoro (Di giovedì 6 maggio 2021) PESARO - Ha preso il telefonino cominciando a riprendere un po' di magagne qua e là: le siringhe consunte e abusate disseminate un po' dappertutto, l'immondizia a raggiera, il verde incolto e ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 maggio 2021) PESARO - Ha preso il telefonino cominciando a riprendere un po' di magagne qua e là: leconsunte e abusate disseminate un po' dappertutto, l'a raggiera, il verde incolto e ...

Ultime Notizie dalla rete : Centro per Noemi ai soliti ignoti, il parente misterioso spiazza tutti e spoilera la soluzione. Amadeus incredulo: 'No!' Ospite - detective dei I Soliti Ignoti è Noemi che gioca, come ogni sera, per devolvere il montepremi al Centro Astalli, la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. L'indagine di Noemi parte in salita con qualche errore. Ma poi la cantante riesce a indovinare ...

Rinnovabili, utility volano di rilancio per Pmi e Pa ... e che adesso sono al centro del piano di interventi previsti dal governo per il rilancio del Paese. In occasione della presentazione dello studio sono stati consegnati i premi Manager Utility 2020 ...

Covid Prato, apre il secondo centro per i vaccini LA NAZIONE Scarichi irregolari, chiuso il pub Cheers in centro IL PROVVEDIMENTOConvogliava le acque di scarico del locale all'interno di una vasca di accumulo posta all'interno dell'area cortilizia di un condominio privato provocando la fuoriuscita di ...

Ortofrutticola pontina, accolto il ricorso la variante commerciale andrà rivalutata IL CASOUn nuovo esame dell'istanza di variante, sulla base dei nuovi elaborati di progetto che hanno eliminato una parte della volumetria prevista. È questo che con ogni probabilità il Comune ...

