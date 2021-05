Action girl Millie Bobby Brown se la vede con “Godzilla vs. Kong”. Ma quale mostro preferisce? (Di giovedì 6 maggio 2021) Non teme i mostri – come ha dimostrato in Stranger Things – e si butta a capofitto nel pericolo. Millie Bobby Brown, la 17enne attrice-rivelazione già ribattezzata come una “versione giovane di Natalie Portman”, lo conferma anche nel nuovo film, Godzilla vs. Kong, in uscita oggi 6 maggio sulle maggiori piattaforme digitali. Anche se ha confessato di non aver mai visto un solo capitolo di Harry Potter né degli Avengers, si professa fan del fantasy e dell’Action. E intanto ha l’agenda pienissima d’impegni: è appena tornata nei panni della sorellina del celebre Sherlock per il sequel di Enola Holmes, uno dei film-rivelazione di Netflix di questa stagione. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 maggio 2021) Non teme i mostri – come ha dimostrato in Stranger Things – e si butta a capofitto nel pericolo., la 17enne attrice-rivelazione già ribattezzata come una “versione giovane di Natalie Portman”, lo conferma anche nel nuovo film,vs., in uscita oggi 6 maggio sulle maggiori piattaforme digitali. Anche se ha confessato di non aver mai visto un solo capitolo di Harry Potter né degli Avengers, si professa fan del fantasy e dell’. E intanto ha l’agenda pienissima d’impegni: è appena tornata nei panni della sorellina del celebre Sherlock per il sequel di Enola Holmes, uno dei film-rivelazione di Netflix di questa stagione. ...

