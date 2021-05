Zidane: “Il Chelsea ha fatto meglio di noi in queste due partite, bisogna riconoscerlo” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zinedine Zidane ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko col Chelsea, ammettendo la superiorità degli avversari: “Penso che abbiano giocato meglio in queste due partite, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamo fatto in Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zinedineha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko col, ammettendo la superiorità degli avversari: “Penso che abbiano giocatoindue, è una vittoria meritata. Abbiamo avuto occasioni a inizio gara, ma non abbiamo segnato e così è difficile. Non sono contento, ma è giusto riconoscere che hanno meritato la vittoria. Io sono contento per quello che abbiamoin Champions fino ad adesso, abbiamo avuto tante difficoltà in stagione”. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

