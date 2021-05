Vaccini, Zingaretti: 'Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi' - G7 Londra, delegazione India in isolamento: due positivi al Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'immunità di gregge nel Lazio è 'un obiettivo raggiungibile in tempi brevi se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei Vaccini'. Ne è convinto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti '. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'dinelè 'un obiettivo raggiungibile inse corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei'. Ne è convinto il presidente della Regione, Nicola'. ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Zingaretti: «Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi» - infoitinterno : Vaccini, Zingaretti: «Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi» - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia - lauinpigiama : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Zingaretti: nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi #coronavirusitalia -