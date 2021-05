Vaccini Pfizer e Moderna, la seconda dose estesa a 42 giorni: la raccomandazione del Cts (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per i Vaccini a mRNA Pfizer-BioNtech e Moderna, è «raccomandabile» un prolungamento nella somministrazione della seconda dose «nella sesta settimana dalla prima».... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per ia mRNA-BioNtech e, è «raccomandabile» un prolungamento nella somministrazione della«nella sesta settimana dalla prima»....

