Sileri: «Festa scudetto? Ci saranno ripercussioni sui contagi nell’intera Lombardia» (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Stampa intervista il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Il tema è quello dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Domenica migliaia di persone si sono riversate in Piazza Duomo, a Milano, scatenando le polemiche vista la circolazione ancora sostenuta del virus. Sileri dichiara: «Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in Festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio. Se c’erano positivi, è sicuramente avvenuto qualche contagio. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane». Sileri continua spiegando che si possono prevedere solo i rischi, non i possibili contagi: «Sappiamo che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Stampa intervista il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. Il tema è quello dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri per la vittoria delloda parte dell’Inter. Domenica migliaia di persone si sono riversate in Piazza Duomo, a Milano, scatenando le polemiche vista la circolazione ancora sostenuta del virus.dichiara: «Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio. Se c’erano positivi, è sicuramente avvenuto qualcheo. Quanti, potremo dirlo solo tra due settimane».continua spiegando che si possono prevedere solo i rischi, non i possibili: «Sappiamo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Festa Rsa, si torna a fare visita agli anziani. Con delle regole precise ... compreso il personale", ha detto il sottosegretario alla Salute PierPaolo Sileri. Via libera ... I comitati Orsan e #Rsa Aperte chiedono che sia già domenica 9, il giorno della festa della mamma. "Sarà ...

VARIANTE INTER/ Ciccozzi: adesso si rischia una nuova ondata in Lombardia ... in modo attento e preciso, non possiamo adesso rovinare tutto per una festa. Ci sono tanti modi ... tasso positività in calo Secondo il sottosegretario alla Salute, Sileri, l'incidenza in Lombardia è ...

