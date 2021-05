Sassuolo, De Zerbi sorride: Caputo torna in gruppo. Le ultime (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roberto De Zerbi recupera Francesco Caputo in vista della gara con il Genoa: l’attaccante oggi si è allenato con il gruppo Buone notizie per Roberto De Zerbi. Il Sassuolo è in piena corsa per il posto in Conference League essendosi avvicinato in maniera netta alla Roma. De Zerbi recupera i pezzi per la rincorsa. Come svelato dal sito ufficiale del club, Francesco Caputo è tornato ad allenarsi in gruppo e con ogni probabilità sarà convocato contro il Genoa nel prossimo turno di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roberto Derecupera Francescoin vista della gara con il Genoa: l’attaccante oggi si è allenato con ilBuone notizie per Roberto De. Ilè in piena corsa per il posto in Conference League essendosi avvicinato in maniera netta alla Roma. Derecupera i pezzi per la rincorsa. Come svelato dal sito ufficiale del club, Francescoto ad allenarsi ine con ogni probabilità sarà convocato contro il Genoa nel prossimo turno di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

