Running | Ichiyama vince la mezza maratona femminile di Sapporo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Maonon solo ha vinto ladelChallenge, ma ha anche registrato il miglior tempo personale in 1h8’28”: a riportarlo è Kyodo News.ha preceduto le compagne di squadra olimpica giapponese, Honami Maeda e Ayuko Suzuki. Un evento test per i Giochi di Tokyo di questa estate, la gara si è svolta in condizioni fresche e ventose su una versione ridotta del percorso olimpico. Gli organizzatori hanno ridotto l’evento a causa della pandemia di coronavirus, chiedendo alle persone di non assieparsi sul ciglio della strada e annullando una gara di 10 chilometri aperta al pubblico. SportFace.