Roma Fonseca | i conti non tornano | due anni da vorrei ma non posso

(Di mercoledì 5 maggio 2021), l’amore finisce in una cupa giornatana di inizio maggio. Quello che avrebbe potuto essere, ma non è stato «Doveva annà così…», più che un ciclo si chiude una parentesi. Lagiallorossa si sveglia con un altro ribaltone, l’ennesimo degli ultimi. Via, dentro Mourinho. L’addio del buon Paulo passa quasi inosservato di fronte alla portata mediatica dell’arrivo nella capitale dello Special One. I tifosi sembrano rinvigoriti dopo le ultime disastrose prestazioni della squadra dell’ex Shakhtar, la Capitale dopotutto è sempre stata una piazza molto esigente, al di là dei colori sociali. La sponda giallorossa sicuramente si aspettava di più dalla gestione, arrivato con ottime recensioni nell’estate del 2019 dopo la parentesi da ...

Lae Paulosi separeranno. Ma con calma. Perché tanto senza più l'assillo di un obiettivo da raggiungere, senza l'obbligo di trovare un senso a quel che resta di una stagione, non vale ...Mentre lapreparava la partita contro la Sampdoria, Tiago Pinto si confrontava nella lingua madre con due allenatori portoghesi:, per studiare l'avversaria di turno, e Mourinho , per ...Lo Special One ha travolto tutto. Anche il futuro prossimo di Maurizio Sarri. Da giorni l’ex tecnico di Juve e Napoli era indicato come il sicuro sostituto del partente Paulo Fo ...ROMA MANCHESTER UNITED INFORTUNI – L’ondata di entusiasmo di molti tifosi per l’arrivo di José Mourinho è stata travolgente. In tutto questo, però, c’è ancora una stagione da finire, e domani arriva i ...