Resident Evil Village | la recensione | Una perfetta e spaventosa sintesi della saga

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La nostradi, il nuovo capitoloserie di videogiochi targata Capcom che rielabora e ripropone con piena maturità temi e suggestioni. Non abbiate paura, non ci saranno spoiler nella nostradie potete leggere le righe che seguono con animo sereno e senza preoccupazioni. Ansia, batticuore e spavento vi aspettano sullo schermo dopo che avrete avviato il nuovo capitolopopolarissimadi videogiochi targata Capcom che proprio quest'anno compie 25 anni. Un glorioso percorso di successi che ha attraversato ogni generazione di console, dalla prima Playstation a oggi, riuscendo con il ...

gigibeltrame : Resident Evil compie 25 anni e festeggia con il nuovo Village #digilosofia - infoitscienza : Resident Evil Village, la recensione: l’orrore di Capcom torna più in forma che mai – Recensione – PS5Videogiochi p… - Andrew27035878 : @marcocram79 @Multiplayerit Cosa giochi a fare allora? La gestione del inventario e delle munizioni ha sempre fatto… - infoitscienza : Recensione Resident Evil Village: un ritorno in grande - LaStampa : Resident Evil compie 25 anni e festeggia con il nuovo Village -

Ultime Notizie dalla rete : Resident Evil

Non abbiate paura, non ci saranno spoiler nella nostra recensione diVillage e potete leggere le righe che seguono con animo sereno e senza preoccupazioni. Ansia, batticuore e spavento vi aspettano sullo schermo dopo che avrete avviato il nuovo capitolo ...Sono passati più di 4 anni da7, l'ultimo capitolo della saga che ha dato il via ad un vero e proprio nuovo filone per la serie - ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato - e che ci ha introdotto alle ...Dopo averlo atteso a lungo, Resident Evil Village è finalmente pronto a spaventarvi a morte: riuscirete a sopravvivere? Ecco la nostra recensione.Dopo aver affrontato zombi, licantropi, vampire giganti e altri mostri, siamo pronti a darvi il nostro giudizio su Resident Evil Village.