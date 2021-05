Prendetevi cura di voi | non sperate nello Stato

fixarry : Prendetevi cura di voi stessi, meritate il meglio - emilymashh : sprona..spero che ognuno di voi abbia il meglio, e tutta la felicità che merita, prendetevi cura di voi, fermatevi… - Rainbow_Uapa : @CasaLettori Non scusarti, ci mancherebbe ?? statevi vicini e prendetevi cura di voi ?? - loustee : RT @DrShephenStrang: Maggio è il mental awareness month! Ricordatevi sempre di non sottovalutare la vostra salute mentale, di informarvi e… - brrr71251342 : @SugarMusic_tw @sangiovann1 Vai Sangioo. Contentissima che sia con voi. Lo aspettano grandi cose perché oltre al ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Prendetevi cura

BlogLive.it

È stato davvero importante per noi far arrivare il messaggio là fuori: 'Indossate una mascherina,di voi e degli altri ", ha detto l'attore, aggiungendo: " Ellen ed io ci siamo detti, ...Curare le piantine @Kseniia Neniukova/123rfdelle vostre piantine di peperone, evitando che diventino troppo alte o filiformi. I germogli comparsi al chiuso hanno bisogno di una forte ...Gentile Sig. Zaia, chi è lei per dire che chi rifiuta un certo tipo di vaccino non ha più diritto di vaccinarsi? Le ricordo sommessamente che i dubbi su certi vaccini non ...Bianca Guaccero dà la buonanotte ai suoi follower e consiglia loro di riguardarsi, la conduttrice fa l'occhiolino e manda il web in delirio.