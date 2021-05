Michela Giraud su LOL – Chi Ride È Fuori: “Se avessi saputo prima…” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Michela Giraud è stata fra le protagoniste della prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori e intervistata dal Corriere ha così commentato quell’esperienza: “LOL? Un programma comico così mancava da Zelig, la gente ne aveva bisogno. E’ stata un’esperienza incredibile, se avessi saputo… Quando ho scoperto il cast, prima di registrare, volevo piangere, fare come i bambini quando dicono alla mamma ‘mi vieni a prendere?’, ecco: avevano tutti una grande esperienza, mi è preso un colpo e volevo scappare, poi ho deciso di buttarmi. Chi mi ha fatto più Ridere? Lillo. Ma ho legato molto anche con Pintus, anche se all’inizio non ci eravamo compresi. Lui è un maestro nel saper stare al centro dell’attenzione: mi ha dato consigli, è stato carino”. Infine non ha potuto non citare ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata fra le protagoniste della prima edizione di LOL – Chie intervistata dal Corriere ha così commentato quell’esperienza: “LOL? Un programma comico così mancava da Zelig, la gente ne aveva bisogno. E’ stata un’esperienza incredibile, se… Quando ho scoperto il cast, prima di registrare, volevo piangere, fare come i bambini quando dicono alla mamma ‘mi vieni a prendere?’, ecco: avevano tutti una grande esperienza, mi è preso un colpo e volevo scappare, poi ho deciso di buttarmi. Chi mi ha fatto piùre? Lillo. Ma ho legato molto anche con Pintus, anche se all’inizio non ci eravamo compresi. Lui è un maestro nel saper stare al centro dell’attenzione: mi ha dato consigli, è stato carino”. Infine non ha potuto non citare ...

Ultime Notizie dalla rete : Michela Giraud Tutto sul film Maschile Singolare su Prime Guarda in streaming su Prime Video il film con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud , " Maschile Singolare ". Ecco trama, trailer e cast. Data di uscita su Prime Video 4 giugno . Prova qui Prime Video gratis per 30 giorni . Diretto da Alessandro Guida e Matteo Pilati, ...

Maschile Singolare Maschile Singolare - Un film di Alessandro Guida, Matteo Pilati. Un film in bilico tra commedia e dramma. Con Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud, Lorenzo Adorni. Commedia, Italia, 2021. Durata 101 ...

Michela Giraud: «No all’ isteria politicamente corretta» Corriere della Sera Maschile Singolare: trama e cast film Amazon Prime Video Maschile Singolare è un film con Giancarlo Commare, Gianmarco Saurino, Eduardo Valdarnini e Michela Giraud che sarà disponibile su Prime Video dal 4 giugno. Diretto da Alessandro Guida e Matteo Pilati ...

Maschile singolare arriva su Amazon. Ecco quando esce il film con Giancarlo Commare Il film con protagonista Giancarlo Commare, Maschile Singolare, arriverà su Amazon Prime Video. Ecco la data d'uscita ufficiale!

