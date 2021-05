Meghan Markle è in ospedale forse il parto sarà anticipato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Meghan Markle è stata trasportata su un Suv nero verso l’ospedale di Montecito. Meghan Markle sta per dare alla luce con un mese di anticipo la sua bambina: la duchessa di Sussex sarebbe stata già ricoverata in un ospedale di Montecito per il parto prematuro. Se le indiscrezioni lanciate da New Idea saranno confermate, il Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 5 maggio 2021)è stata trasportata su un Suv nero verso l’di Montecito.sta per dare alla luce con un mese di anticipo la sua bambina: la duchessa di Sussex sarebbe stata già ricoverata in undi Montecito per ilprematuro. Se le indiscrezioni lanciate da New Idea saranno confermate, il

Agenzia_Ansa : Esordio come scrittrice per bambini per Meghan Markle, che moltiplica le attività e le iniziative pubbliche. La duc… - mtvitalia : Meghan Markle pubblicherà presto il suo primo libro The Bench, ispirato dal rapporto tra il principe Harry e Archie… - ModaCorriere : Meghan Markle, ribelle ma non troppo: firma il suo libro «duchessa di Sussex» - be_marconi : RT @tempoweb: #MeghanMarkle Tragica figura con il libro: la duchessa-scrittrice finisce in tribunale? #5maggio @giadinagrisu - giadinagrisu : Mi fa molto ridere lo 'scopiazzamento' di #meghan #duchessadisussex ?? -