Mef | a marzo entrate +3 | 7mld con la ripresa dei versamenti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A gennaio -2021 letributarie erariali sono state pari a 99,683 miliardi di euro, in aumento di 803 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,8%). Nel solo ...

...di, con la fine della sospensione dei versamenti in scadenza nell'ultimo trimestre del 2020, la variazione positiva delle entrate tributarie è pari a 3,723 miliardi (+13,2%). Lo scrive il... (ANSA) – ROMA, 05 MAG – A gennaio-marzo 2021 le entrate tributarie erariali sono state pari a 99,683 miliardi di euro, in aumento di 803 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ...Decreto Sostegni bis da 38 miliardi di euro: pubblicata una prima bozza. Misure per imprese, lavoratori e famiglie, approvazione da parte del Consiglio dei Ministri prevista la prossima settimana.