Marocco | parto record | a 25 anni da alla luce 9 gemelli

RadioItaliaIRIB : Marocco, parto record: a 25 anni dà alla luce nove gemelli - lucabattanta : RT @laregione: L'ecografo sbaglia: i gemelli sono nove, non sette - laregione : L'ecografo sbaglia: i gemelli sono nove, non sette - ANSA_med : Parto record in Marocco, a 25 anni dà alla luce 9 gemelli. La donna maliana ne attendeva 7, due erano sfuggiti all'… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco parto

Fanpage.it

Due erano sfuggiti alle ecografie fatte in Mali e in. Uncon nove bambini è rarissimo e di solito prevede complicazioni per i nascituri più deboli, ma secondo il ministero della ...Unda record in, dove Halima Cisse, 25enne proveniente dal Mali, ha dato alla luce nove gemelli, quattro maschi e cinque femmine. La neomamma e i bambini stanno bene, secondo quanto ...Così Halima in tutta sicurezza, è stata trasferita in aereo in Marocco, su istruzione di Bah Ndaw, presidente ad interim del governo di transizione del Mali. Halima… Leggi ...Le era stato detto che aspettava sette gemelli, al momento del parto invece, la 25enne Halima Cisse ha messo al mondo 9 bambini.