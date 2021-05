' Mamma si prostituisce!' E picchia a sangue i vecchi genitori

(Di mercoledì 5 maggio 2021) San Michele Salentino (Brindisi) - Si è convinto che la madre, nonostante abbia 69 anni di età, si prostituisce e per questo il 26 aprile scorso, dopo aver sfondato a calci la porta di accesso all'...

La Gazzetta del Mezzogiorno

San Michele Salentino (Brindisi) - Si è convinto che la madre, nonostante abbia 69 anni di età, si prostituisce e per questo il 26 aprile scorso, dopo aver sfondato a calci la porta di accesso all'abitazione dei genitori, li ha massacrati di botte. In quel frangente, il padre - che di anni ne ha 73 ...