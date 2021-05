Lodovica Comello smentisce: Non condurrò X Factor (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lodovica Comello conduce Italia’s Got Talent su Tv8 Con una serie di stories esilaranti su Instagram, facendo il verso a qualche soubrette sudamericana amante della chirurgia estetica, Lodovica Comello ha appena smentito le voci che la vedrebbero già alla conduzione della prossima stagione di X Factor. Ieri TvBlog, infatti, aveva pubblicato un articolo in cui si dava ormai in dirittura d’arrivo l’accordo tra la showgirl, alla guida di Italia’s Got Talent su Tv8, e il talent show canoro di Sky, ancora in cerca di una o un sostituto di Alessandro Cattelan. Il nome della Comello ha iniziato a circolare da subito, da quando Cattelan aveva annunciato il suo addio alla pay tv satellitare dopo 10 anni di rapporto, per approdare in Rai. Tutti hanno pensato alla cantante-attrice-conduttrice ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 5 maggio 2021)conduce Italia’s Got Talent su Tv8 Con una serie di stories esilaranti su Instagram, facendo il verso a qualche soubrette sudamericana amante della chirurgia estetica,ha appena smentito le voci che la vedrebbero già alla conduzione della prossima stagione di X. Ieri TvBlog, infatti, aveva pubblicato un articolo in cui si dava ormai in dirittura d’arrivo l’accordo tra la showgirl, alla guida di Italia’s Got Talent su Tv8, e il talent show canoro di Sky, ancora in cerca di una o un sostituto di Alessandro Cattelan. Il nome dellaha iniziato a circolare da subito, da quando Cattelan aveva annunciato il suo addio alla pay tv satellitare dopo 10 anni di rapporto, per approdare in Rai. Tutti hanno pensato alla cantante-attrice-conduttrice ...

TV_Italiana : ?? BREAKING NEWS Via IG, Lodovica Comello smentisce le indiscrezioni: NON sarà lei a condurre #XFactor2021. Il rumo… - tvzoomitalia : Lodovica Comello smentisce: 'Non condurrò X Factor' @lodocomello @XFactor_Italia @SkyItalia @tvblogit - DrApocalypse : X Factor, Lodovica Comello conduttrice? - annaxtini : RT @falcions85: RETROSCENA/ Lodovica Comello favoritissima per la conduzione di X Factor 2021 al posto di Cattelan. In giuria Emma Marrone,… - aionia_ : Se Lodovica Comello conduce potrei anche ricominciare a seguire X Factor. -