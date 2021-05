Life, un nuovo programma europeo per ambiente e clima (Di mercoledì 5 maggio 2021) 5,4 miliardi di euro verranno investiti dall’Europa nel pogramma Life per la sostenibilità ambientale. L’Italia è la maggior beneficiaria. Arriva l’ok dal Parlamento europeo per il programma Life, finalizzato all’intervento su ambiente e clima. Il più ambizioso programma ambientale dell’Unione Europea, con lo stanziamento di 5,4 miliardi di euro. Il programma verrà svolto nei prossimi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 5 maggio 2021) 5,4 miliardi di euro verranno investiti dall’Europa nel pogrammaper la sostenibilità ambientale. L’Italia è la maggior beneficiaria. Arriva l’ok dal Parlamentoper il, finalizzato all’intervento su. Il più ambiziosoambientale dell’Unione Europea, con lo stanziamento di 5,4 miliardi di euro. Ilverrà svolto nei prossimi L'articolo proviene da Consumatore.com.

bibibullets_ita : ??'Life is a Bi' TEASER?? Il nuovo MV uscirà domani alle 6PM KST (11AM????)!! Mi raccomando, cerchiamo di farla arri… - mariomerlo72 : Solo considerando congiuntamente la #salute degli umani, degli animali e dell’ambiente si potranno evitare in futur… - badtasteit : #LifeisStrangeTrueColors, guarda il nuovo trailer dedicato a Gabe - PlanetR7_ : Il nuovo trailer di Life is Strange: True Colors introduce Gabe Chen @IGNitalia - MondoXbox : Il fratello di Alex presentato in un nuovo trailer di Life is Strange: True Colors -