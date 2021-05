Le lettere da incubo dell' Imu | ecco chi deve pagare

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Se da un lato si vuole cancellare l'Imu 2021 per le categorie che hanno sofferto di più la pandemia, tiene banco la polemica di alcune famiglie bolognesi che hanno ricevuto cartelle esattoriali per il recupero'Imu dal 2015 al 2020:perché

giu_rec : Rip per quelli che traducono letteralmente i nomi dei loro corsi di studio nelle bio insta. Tipo “lettere moderne”… -

Ultime Notizie dalla rete : lettere incubo

il Giornale

Più di duemila cartelle esattoriali per il recupero dell' Imu sulla prima casa sono state ricevute da alcune famiglie di Bologna: la "colpa" è di una sentenza del 2020 della Cassazione che aveva ......mie primeti parlai del fatto che mi sembrava di partecipare al gioco dell'oca: dove se sbagli casella, torni a quella di partenza. Ma il nostro non è un videogioco, un'ipotesi o un: è ...Se da un lato si vuole cancellare l'Imu 2021 per le categorie che hanno sofferto di più la pandemia, tiene banco la polemica di alcune famiglie bolognesi che hanno ricevuto cartelle esattoriali per il ...Un lungo messaggio sui social, di quelli che gelano il sangue. Marco Mancosu si è operato di tumore, una malattia che lo ha colpito senza lasciargli il tempo di metabolizzare la sua situazione. Un col ...