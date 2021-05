L’amica Geniale | nuovi casting figurazioni | comparse e bambini Come partecipare

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la terza stagione della serie TV ““ si cercano diverse figure per la fiction Rai con HBO. E’ prevista retribuzione. Ecco tutte le informazioni peraiper la terza stagione della serie TV ““, fiction Rai Fiction con HBO prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside. Prevista retribuzione.