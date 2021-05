Juve, ottimismo per Chiesa e Morata: il rientro è più vicino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Filtra ottimismo dalla Continassa sui rientri a pieno regime di Chiesa e Morata, in vista del match di domenica con il Milan: un vero e proprio scontro diretto in zona Champions. Il primo ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Filtradalla Continassa sui rientri a pieno regime di, in vista del match di domenica con il Milan: un vero e proprio scontro diretto in zona Champions. Il primo ha ...

Marotta: 'Parte un ciclo Spero che Conte resti' ... anche dalla scorsa stagione dove siamo arrivati a 1 punto dalla Juve e in finale di Europa League. ... ascolteremo le linee guida della società, ma credo che ci sia un giusto e sano ottimismo". La ...

Juve, ottimismo per Chiesa e Morata: il rientro è più vicino La Gazzetta dello Sport Sassuolo, torna Caputo: ci sarà contro il Genoa Il Sassuolo dovrà fare ancora i conti con l'infortunio di Raspadori e con il ko di Caputo, ma nelle ultime ore starebbe trapelando massimo ottimismo.

Da Bergamo: lesione di lieve entità per Toloi, cosa filtra sui tempi di recupero “Mister Gasperini ha diretto un allenamento al mattino: Toloi ha lavorato a parte”, ha fatto sapere oggi l’Atalanta dopo la seduta odierna. Come confermato anche oggi da bergamonews.it, “si è fermato ...

