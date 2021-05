Italgas, utile netto adjusted 1° trimestre in crescita a 81,2 milioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Italgas ha chiuso il primo trimestre 2021 con solidi risultati ed investimenti per 206,7 milioni di euro (+0,5%) rispetto al primo trimestre 2020) dedicati alla trasformazione digitale, allo sviluppo e al rinnovamento delle reti. I ricavi totali si attestano a 333,3 milioni di euro, in aumento dell’1,9%. L’EBITDA ammonta a 234,4 milioni di euro (+3,3% rispetto al 31 marzo 2020) l’EBIT a 129,9 milioni di euro (+5,2%) e l’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo a 81,2 milioni di euro (+7,8%). “I positivi risultati del primo trimestre 2021 dimostrano la solidità del nostro business e delle azioni messe in campo in termini di sviluppo ed efficienza, nonostante un contesto ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il primo2021 con solidi risultati ed investimenti per 206,7di euro (+0,5%) rispetto al primo2020) dedicati alla trasformazione digitale, allo sviluppo e al rinnovamento delle reti. I ricavi totali si attestano a 333,3di euro, in aumento dell’1,9%. L’EBITDA ammonta a 234,4di euro (+3,3% rispetto al 31 marzo 2020) l’EBIT a 129,9di euro (+5,2%) e l’attribuibile al Gruppo a 81,2di euro (+7,8%). “I positivi risultati del primo2021 dimostrano la solidità del nostro business e delle azioni messe in campo in termini di sviluppo ed efficienza, nonostante un contesto ...

