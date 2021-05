Incidente sul lavoro. Morto operaio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un operaio di 50 anni è rimasto ucciso a Laterza dopo essere rimasto schiacciato da una autocisterna. A quanto pare l’uomo ha fermato il mezzo all’esterno di un garage, lasciandolo con il motore acceso in attesa di chiudere la serranda. Mentre si accingeva a fare questo, il mezzo ha preso velocità e lo ha letteralmente travolto schiacciandolo. Sul posto Carabinieri, vigili urbani, Vigili del Fuoco e medico legale insieme agli ispettori dello Spesal – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 5 maggio 2021) Undi 50 anni è rimasto ucciso a Laterza dopo essere rimasto schiacciato da una autocisterna. A quanto pare l’uomo ha fermato il mezzo all’esterno di un garage, lasciandolo con il motore acceso in attesa di chiudere la serranda. Mentre si accingeva a fare questo, il mezzo ha preso velocità e lo ha letteralmente travolto schiacciandolo. Sul posto Carabinieri, vigili urbani, Vigili del Fuoco e medico legale insieme agli ispettori dello Spesal – Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti didell’Asl. first appeared on Tarantini Time.

