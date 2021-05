Il virus fa bene alla criminalità (Di mercoledì 5 maggio 2021) Truffe, business illegali, usura. Per mafiosi e camorristi la crisi è un'occasione d'oro. E, tra la fine dei sostegni statali e l'arrivo del Recovery Fund, le infiltrazioni dei clan, specie nel commercio e turismo, saranno ancora più diffuse. Una pandemia che è un dono per la criminalità. Con un quadro in continuo deterioramento e la fosca previsione che il peggio sta per arrivare, dalla Lombardia alla Sicilia gli esperti lanciano l'allarme: la difficoltà di imprenditori, professionisti e commercianti rappresenta un'occasione per la criminalità, che ha dispone di ingenti capitali. Un modo perfetto per penetrare nei gangli del sistema economico e sociale. La storia dell'operazione Bivio, portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in collaborazione con i ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 maggio 2021) Truffe, business illegali, usura. Per mafiosi e camorristi la crisi è un'occasione d'oro. E, tra la fine dei sostegni statali e l'arrivo del Recovery Fund, le infiltrazioni dei clan, specie nel commercio e turismo, saranno ancora più diffuse. Una pandemia che è un dono per la. Con un quadro in continuo deterioramento e la fosca previsione che il peggio sta per arrivare, dLombardiaSicilia gli esperti lanciano l'rme: la difficoltà di imprenditori, professionisti e commercianti rappresenta un'occasione per la, che ha dispone di ingenti capitali. Un modo perfetto per penetrare nei gangli del sistema economico e sociale. La storia dell'operazione Bivio, portata avanti dDirezione distrettuale antimafia di Palermo in collaborazione con i ...

Ultime Notizie dalla rete : virus bene Salvini "Lega sta con Draghi, non litigo"/ "Stop coprifuoco, serve vivere. Su Fedez?" ... " Con tutte le precauzioni di buonsenso e nelle zone col virus sotto controllo: mascherine, ...questa anomala esperienza e lo faremo fino all'ultimo minuto in cui avremo la possibilità di fare il bene ...

Ordine, Compagni: il centrosinistra a Reggio abbandona i lavori contro se stesso A Reggio Calabria, per esempio, le loro ambizioni frustrate dal virus hanno trovato sfogo a Palazzo ... Una proposta di ordinario buonsenso diventata, inaspettatamente, per non si sa bene quale inghippo ...

Virus, bene la prima settimana "in giallo" in provincia di Belluno L'Amico del Popolo CORONAVIRUS, indagine sui vaccini: un bresciano su cinque dubbioso o contrario Secondo i dati la fiducia nei vaccini tra gli abitanti della leonessa è al 79 per cento e il 65 per cento (un dato leggermente inferiore alla media nazionale) dei non vaccinati è pronto a farlo appena ...

Il virus viveur e la speranza nella logica Dopo un anno e due mesi, almeno quelli documentati, in cui la pandemia dilaga, abbiamo vissuto un clima di grande incertezza, soprattutto per quanto riguarda il continuo flusso di informazioni che ci ...

