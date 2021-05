IL PARADISO DELLE SIGNORE: ASCOLTI RECORD PER LA SOAP PIÙ GLAMOUR IN EUROPA (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il PARADISO DELLE SIGNORE” è un unicum in EUROPA. Una SOAP pomeridiana con la medesima cura di una serie di prima serata. Una confezione di alta sartoria, non per nulla il teatro DELLE vicende è il grande magazzino più GLAMOUR della Milano anni ’60, per un prodotto che permette a Rai1 di diventare la prima rete d’Italia quando è in onda il PARADISO. Oltre 2 milioni di telespettatori affezionati e uno share che ieri ha toccato un picco del 21% di share. La curva del pomeriggio di Rai1 parte intorno al 10% alle 14, cresce durante il talk di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” e ha una vera e propria scalata da Giro d’Italia quando inizia il PARADISO DELLE SIGNORE, portandosi sopra la linea del 20%. ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 maggio 2021) “Il” è un unicum in. Unapomeridiana con la medesima cura di una serie di prima serata. Una confezione di alta sartoria, non per nulla il teatrovicende è il grande magazzino piùdella Milano anni ’60, per un prodotto che permette a Rai1 di diventare la prima rete d’Italia quando è in onda il. Oltre 2 milioni di telespettatori affezionati e uno share che ieri ha toccato un picco del 21% di share. La curva del pomeriggio di Rai1 parte intorno al 10% alle 14, cresce durante il talk di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” e ha una vera e propria scalata da Giro d’Italia quando inizia il, portandosi sopra la linea del 20%. ...

twolighteyes : Torta Paradiso, la video ricetta di La cucina delle ragazze - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 6 maggio 2021: Cosimo riuscirà a incastrare Umberto?… - bubinoblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE: ASCOLTI RECORD PER LA SOAP PIÙ GLAMOUR IN EUROPA - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Interviste Abbiamo incontrato per voi l'interprete di GABRIELLA, ecco cosa ci ha… - Spain_in_CH : Tutta l'isola di #Menorca è un paradiso. Ci sono diverse riserve naturali ideali per #escursionismo, #ciclismo o se… -