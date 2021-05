ESCLUSIVO | la sorella di Zaki ci racconta la visita in carcere a Patrick

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E' 'Smagrito e nervoso dopo 15 mesi in cella. Aiutiamolo' il messaggio ai nostri microfoni delladello studente subito dopo aver fattoal fratello al quale l'Egitto continua a negare i ...

Ultime Notizie dalla rete : ESCLUSIVO sorella

TG La7

E' 'Smagrito e nervoso dopo 15 mesi in cella. Aiutiamolo' il messaggio ai nostri microfoni delladello studente subito dopo aver fatto visita al fratello al quale l'Egitto continua a negare i diritti ...Francesca Ferragni, 32 anni, è laminore di Chiara. Ha seguito le orme del padre ed è ... Sempre sulla piattaforma dedicata all'evento sarà possibile vedere un videoin cui Marco ...Video su questo argomento Ilary Blasi festeggia i 40 anni a Montecarlo con Francesco Totti. Un party in forma ridotta viste anche le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria tuttavia la festa è stat ...Ospite di Salotto Salemi, Gaia Zorzi chiede scusa a Giulia per le frecciatine del passato: 'Mi dispiace averti giudicata' ...