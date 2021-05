È morto il modello e cantante Nick Kamen | aveva 59 anni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Èa 59ilbritco. Era nato il 5 aprile del 1962 ad Harlow, nel Regno Unito, ed era diventato famoso tra gliOttanta e Novanta in tutto il mondo prima come

rtl1025 : ?? E’ morto il modello e cantautore inglese #NickKamen, aveva 59 anni. A darne l'annuncio l'amico Boy George con un… - IlContiAndrea : È morto a 59 anni #NickKamen cantante protégé di Madonna e modello della Levi's. La sua hit più famosa “Each Time… - Agenzia_Ansa : È morto Nick Kamen, dallo spot dei jeans alla musica pop. Aveva 59 anni #ANSA - MondoGaio : RT @IlContiAndrea: È morto a 59 anni #NickKamen cantante protégé di Madonna e modello della Levi's. La sua hit più famosa “Each Time You B… - gis_sa : RT @rtl1025: ?? E’ morto il modello e cantautore inglese #NickKamen, aveva 59 anni. A darne l'annuncio l'amico Boy George con un messaggio v… -

Ultime Notizie dalla rete : morto modello

Addio ale cantante diventato famoso alla fine degli anni Ottanta. Da tempo lottava contro il cancro, si è spento a soli 59 anni. La triste notizia della sua morte è stata data attraverso Instagram ...Nick Kamen èa soli 59 anni. Ile cantautore inglese era diventato famoso alla fine degli anni '80 con la hit Each Time You Break My Heart del 1986. La notizia della morte è stata data tramite ...Da anni malato di cancro, è morto oggi all’età di 59 anni il cantante e modello Nick Kamen. Nato ad Harlow, in Inghilterra, il 15 aprile 1962. Divenne una celebrità nel 1985 quando grazie a uno spot ...Lutto nel mondo della musica: è morto oggi 5 maggio, all'età di 59 anni, Nick Kamen, le canzoni più belle e famose dell'artista ...