Draghi: "Prenotate le vacanze in Italia". Ma è scontro Pd-Lega sul coprifuoco

Roma, 5 mag – "Prenotate le vacanze in Italia": così il premier Mario Draghi ai ministri del Turismo del G20, annunciando che dal 15 maggio sarà eliminato l'obbligo di quarantena per chi entra nel nostro Paese. Ma nella maggioranza è ancora scontro sul coprifuoco, con il segretario del Pd Enrico Letta che si lamenta con il premier della linea "di lotta e di governo" del leader della Lega Matteo Salvini.

Draghi ai ministri del Turismo del G20: "Prenotate le vacanze in Italia"

Dalla seconda metà di maggio l'Italia riapre ai turisti. "La pandemia ci ha costretto a chiudere, ma siamo pronti a ridare il benvenuto al mondo" dice Draghi annunciando che si potrà tornare ...

