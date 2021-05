Diletta Leotta e Can Yaman riscoppia la passione | baci appassionati in terrazza

Diletta Leotta e Can Yaman (ri)scoppia la passione: baci appassionati in terrazza (Di mercoledì 5 maggio 2021) La crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman è passata: sono stati pizzicati mentre si scambiano baci passionali in un albergo di Como. Diletta Leotta e Can Yaman hanno fatto pace. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una fuga romantica a Como, tra baci passionali e coccole. La loro storia d’amore, checché se ne dica, procede a gonfie vele e molto presto potremmo assistere ai fiori d’arancio. Per giorni e giorni non si è fatto altro che parlare di una forte crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman. Nonostante le smentite della conduttrice sportiva, in molti non hanno creduto alla sbandierata serenità di coppia. Stando alla paparazzata del settimanale Chi, però, i due piccioncini sono tornati davvero ... Leggi su donnaglamour (Di mercoledì 5 maggio 2021) La crisi trae Canè passata: sono stati pizzicati mentre si scambianopassionali in un albergo di Como.e Canhanno fatto pace. Il settimanale Chi li ha paparazzati durante una fuga romantica a Como, trapassionali e coccole. La loro storia d’amore, checché se ne dica, procede a gonfie vele e molto presto potremmo assistere ai fiori d’arancio. Per giorni e giorni non si è fatto altro che parlare di una forte crisi trae Can. Nonostante le smentite della conduttrice sportiva, in molti non hanno creduto alla sbandierata serenità di coppia. Stando alla paparazzata del settimanale Chi, però, i due piccioncini sono tornati davvero ...

