C’è un’opera di Banksy che si potrà comprare all’asta, anche in bitcoin (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la prima volta nella storia una casa d’aste accetterà un pagamento in criptovaluta per un’opera d’arte fisica: lo annuncia Sotheby’s, che il 12 maggio consegnerà al miglior offerente una delle opere più famose di Banksy, Love is in the air. Spray e olio su tela, 90 per 90 centimetri, l’icona raffigura un ribelle nell’atto di lanciare un mazzo di fiori variopinto al posto di una molotov. Valutata 3-5 milioni di dollari, firmata e datata 6 maggio 2005, l’opera è nota anche con il nome di “Flower thrower”. L’asta verrà condotta in dollari ma l’acquirente finale potrà completare la transazione in bitcoin o ether, in virtù di una collaborazione fra Sotheby’s e Coinbase. Non sarà consentito l’utilizzo di wallet autogestiti, ma solo ospitati su Coinbase, Coinbase Custody trust, Fidelity digital, Gemini ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Per la prima volta nella storia una casa d’aste accetterà un pagamento in criptovaluta perd’arte fisica: lo annuncia Sotheby’s, che il 12 maggio consegnerà al miglior offerente una delle opere più famose di, Love is in the air. Spray e olio su tela, 90 per 90 centimetri, l’icona raffigura un ribelle nell’atto di lanciare un mazzo di fiori variopinto al posto di una molotov. Valutata 3-5 milioni di dollari, firmata e datata 6 maggio 2005, l’opera è notacon il nome di “Flower thrower”. L’asta verrà condotta in dollari ma l’acquirente finalecompletare la transazione ino ether, in virtù di una collaborazione fra Sotheby’s e Coinbase. Non sarà consentito l’utilizzo di wallet autogestiti, ma solo ospitati su Coinbase, Coinbase Custody trust, Fidelity digital, Gemini ...

Internazionale : Come tutte le cose della vita per cui valga la pena lottare, la ricerca della felicità richiede energia intellettua… - MarcoMazzanti9 : @assta_gram Perfetta, e se poi ha la faccia cole il c..., un'opera d'arte - UnTemaAlGiorno : RT @cecilia_fava: La vita è un’opera d’arte. Non c’è poesia più bella che vivere pienamente. Georges Clemenceau #cercandoil tutto nel nien… - marinellafly12 : RT @venis_77: #casofedez? Ma no qui c'è un #CasoLega qui si parla di omofobia di razzismo e di censura ad opera di un partito di fascistell… - Chicomesol : RT @GPiziarte: Attive dal 1999. Su Twitter dal 2012 Se amate l'#artecontemporanea ci trovate qui. Opera di ARIANNA PIAZZA Disponibile… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è un’opera A scuola c’è anche Pinocchio Inaugurata l’opera di Scarselli LA NAZIONE