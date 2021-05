Caso Amara, primo intoppo sulla competenza territoriale: i verbali consegnati a Milano, non a Roma (Di mercoledì 5 maggio 2021) In un fosco clima da Armageddon, mentre infuria con tutto il suo carico di roventi polemiche e imbarazzi la vicenda Amara, il Consiglio Superiore della Magistratura si riunisce in plenum, presieduto – in assenza di Mattarella che ne è presidente – dal suo vice, il renziano David Ermini, uno dei nomi su cui si è abbattuta l’onda fangosa dello scandalo. Ermini era stato informato da Piercamillo Davigo, fuor di protocollo, di quei veleni che stavano tormentando la Procura di Milano. È oramai accertato che Ermini ha informato della delicatissima faccenda il presidente della Repubblica il quale ha avuto la delicatezza di inviare, per il tramite dello stesso Ermini, i ringraziamenti a Davigo per averlo messo al corrente della guerra intestina che si stava consumando nell’ex –Regno di Mani Pulite fra il pm Paolo Storari il capo degli uffici Francesco Greco. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) In un fosco clima da Armageddon, mentre infuria con tutto il suo carico di roventi polemiche e imbarazzi la vicenda, il Consiglio Superiore della Magistratura si riunisce in plenum, presieduto – in assenza di Mattarella che ne è presidente – dal suo vice, il renziano David Ermini, uno dei nomi su cui si è abbattuta l’onda fangosa dello scandalo. Ermini era stato informato da Piercamillo Davigo, fuor di protocollo, di quei veleni che stavano tormentando la Procura di. È oramai accertato che Ermini ha informato della delicatissima faccenda il presidente della Repubblica il quale ha avuto la delicatezza di inviare, per il tramite dello stesso Ermini, i ringraziamenti a Davigo per averlo messo al corrente della guerra intestina che si stava consumando nell’ex –Regno di Mani Pulite fra il pm Paolo Storari il capo degli uffici Francesco Greco. ...

