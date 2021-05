Biomutant in un nuovo gameplay trailer che rende omaggio a Star Wars

(Di mercoledì 5 maggio 2021) THQ Nordic e Experiment 101 hanno pubblicato unper l'imminente gioco di ruolo d'azionendoalla serie di(visto che ieri era il 4 maggio). Insieme a un personaggio vestito in modo simile a Luke Skywalker - senza la sua tipica spada laser - ci sono alcuni nuovi filmati disi svolge in un paesaggio post-apocalittico chiamato New World che è sostenuto dall'Albero della Vita. Quando le forze oscure minacciano di corrompere l'albero, il giocatore intrapuna missione per sconfiggerle. Questo viene fatto collaborando o combattendo con le varie tribù mentre alla fine si affrontano i Divoratori di Mondi collegati a ciascuna radice dell'albero. Leggi ...

Eurogamer_it : #Biomutant: l'omaggio a #StarWars nel nuovo gameplay trailer. - Nextplayer_it : Biomutant - rilasciato un nuovo trailer in occasione dello Star Wars Day - infoitcultura : Biomutant: un nuovo trailer rende omaggio a Star Wars - MondoXbox : Biomutant si mostra in un nuovo trailer - GamingTalker : Biomutant, il nuovo trailer celebra lo Star Wars Day -

Ultime Notizie dalla rete : Biomutant nuovo

Unarrivo molto particolare tra i migliori videogiochi di Maggio 2021 è Of Bird and Cage . ... XBO Deathloop " 21 maggio " PS5, PC" 25 maggio " PS4, XBO, PC King of Seas " 25 maggio " ...In Village la coppia sarà diinsieme e condurrà una vita felice, ma qualcosa non andrà come ... Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster , Capcom Arcade Stadium,27 maggio : Earth ...THQ Nordic e Experiment 101 hanno pubblicato un nuovo trailer per l'imminente gioco di ruolo d'azione Biomutant, rendendo omaggio alla serie di Star Wars (visto che ieri era il 4 maggio). Insieme a un ...Fatecelo sapere nello spazio commenti e continuate a seguirci su Nerdpool.it se volete rimanere aggiornati sul mondo videoludico e non solo! ordic e Experiment 101 hanno pubblicato un nuovo trailer pe ...