Arsenal, Arteta: «Per alcuni giocatori questa è l'ultima stagione» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Villarreal Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato alla vigilia del match di Europa League contro il Villarreal. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. SEMIFINALE – «È vero per alcuni giocatori potrebbe essere la loro ultima stagione per diversi motivi. Capisco quanto significhi per loro e quanto la vogliano. È la decima semifinale Europea per il club, quindi è un grande momento per noi». AUBAMEYANG – «Ha giocato bene nell'ultima partita e si è sentito molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Segnare un gol è molto importante per lui, quindi sta recuperando la condizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

