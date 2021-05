ANIMA Holding | raccolta netta aprile positiva per 322 milioni

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –chiude il mese dicon unaper circa 322di euro, portando le masse gestite complessive a oltre 194 miliardi di euro, in incremento di circa 17 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. “Il mese diha confermato le nostre aspettative di ripresa del segmento retail, che ha visto un miglioramento generalizzato dei diversi canali distributivi, nonché un buon andamento nella domanda di soluzioni assicurative di prodotti gestiti dain delega, contabilizzati come attivi istituzionali ma comunque indirizzati in ultima analisi alla clientela retail”, ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di...

ProiezioniDB : Nel settore finanziario il titolo Anima Holding è molto sottovalutato e potrebbe raddoppiare il suo valore - -

chiude il mese di aprile con una raccolta netta positiva per circa 322 milioni di euro, portando le masse gestite complessive a oltre 194 miliardi di euro, in incremento di circa 17 ...ha comunicato che la raccolta netta nel mese di aprile 2021 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 322 milioni di euro . Nei primi quattro mesi del 2021 la ...ANIMA Holding chiude il mese di aprile con una raccolta netta positiva per circa 322 milioni di euro, portando le masse gestite complessive a ...