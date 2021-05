Altro che Fedez, censura sui pm: fuori la Rai dalla politica (Di mercoledì 5 maggio 2021) È proprio vero, tutto cambia perché nulla cambi. "fuori i partiti dalla Rai", urlano un po' tutti i partiti dopo il caso di Fedez al concertone del Primo maggio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) È proprio vero, tutto cambia perché nulla cambi. "i partitiRai", urlano un po' tutti i partiti dopo il caso dial concertone del Primo maggio

marcotravaglio : L’altra sera, mentre guardavo la tragicomica puntata di @reportrai3 sulle gesta di un piccolo traffichino, l’Innomi… - CarloCalenda : Spinaceto, città del rugby: 33 milioni di euro spesi del Comune per non farci NIENTE. La struttura è abbandonata da… - matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - ludmill70194374 : RT @chiamamematto: Sangiovanni che se ne sbatte delle nomination da grande fratello e fa un discorso coerente al 100%, tra l’altro lasciand… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Ausilio: 'Le pressioni che ci sono all'Inter non sono uguali a quelle che ci sono altrove. E questi anni senza vittorie no… -