Adele | nasceva oggi la star internazionale

(Di mercoledì 5 maggio 2021)musicale indiscussa,compie 33 anni. Quale modo migliore di farle gli auguri se non ripercorrendone la sfavillante carriera artistica? La carriera artistica dellaLaurie Blue Adkins, conosciuta semplicemente come, è una cantautrice britannica. Ha esordito nel 2008 con l’album 19. Questo le ha fatto ricevere una buona accoglienza da parte dei critici musicali ed è arrivato alla prima posizione della classifica britannica e olandese. Il suo secondo album, 21, è uscito il 21 gennaio 2011, e ha riscosso un enorme successo raggiungendo la prima posizione in 25 paesi. Il 25 novembre 2015, grazie alla pubblicazione del terzo album 25,è divenuta la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli ...

Ultime Notizie dalla rete : Adele nasceva

Spettakolo.it

E per i figlie Tito, Bruno non riesce a essere il padre presente e affidabile che vorrebbe. ...MANFREDI Lunedì 22 marzo alle 18.50 Sky Cinema Due e in streaming su NOW Il 22 marzo 1921......seguito il saluto di Roberto Mutti Il giorno 15 dicembre 1988 nello studio del Notaio Oneto...a Pierino Barbarino per il grande amore per il Quartiere e alla Famiglia Pera Benito e. ...Star musicale indiscussa, oggi Adele compie gli anni. Quale modo migliore di farle gli auguri se non ripercorrendone la svavillante carriera?Sono bastati due dischi ad Adele per diventare una star internazionale. L’artista, all’anagrafe Adele Laurie Blue Adkins, compie oggi 33 anni, essendo nata a Londra il 5 maggio 1988. Il debutto nel mo ...