Addio a Nick Kamen, il modello divenuto popstar grazie a Madonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il mondo della musica pop piange la scomparsa, a soli 59 anni, di Nick Kamen, ex modello divenuto popstar negli anni Ottanta grazie a Madonna, la prima a credere nel suo talento, tanto da produrre e comporre la hit Each time you break my heart. La notizia della morte è stata confermata dal suo amico e collega Boy George con un toccante post su Instagram: "R.I.P to the most beautiful and sweetest man Nick Kamen!". Per il momento, sono ancora sconosciute le cause del decesso, avvenuto la scorsa notte, ma nel 2018 il cantante, attraverso i suoi profili social, aveva reso pubblico di essere malato (non specificando di cosa), invitando i fan a pregare per lui. Ivor Neville Kamen, questo il suo vero nome, era nato ad Harlow, ...

