Zan (Pd): "Importante l'intervento di Fedez, in tutti i paesi civili e avanzati gli artisti denunciano" (Di martedì 4 maggio 2021) Caso Fedez-Rai, "Importante il suo intervento, in tutti i paesi civili e avanzati tutti gli artisti denunciano quando vi sono discriminazioni, violenze ed ingiustizie. Salvini ha definito disgustose quelle frasi, ma chi le ha pronunciate è ancora nella Lega e non è stato sanzionato, quindi le sue parole lasciano il tempo che trovano". Così Alessandro Zan, deputato Pd e primo firmatario del disegno di Legge contro l'omofobia, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Il ddl Zan non limita la libertà di espressione, se uno dice che gli fa schifo la pratica dell'utero in affitto non commette un crimine d'odio", afferma.

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Fedez dal palco del concertone attacca: 'Il ddl Zan meno importante dell'etichettatura del vino' - Corriere : L’intervento di Fedez contro la Lega: «Ddl Zan meno importante di etichette del vino» - midnightsilvia : RT @BufaloEma: Come volevasi dimostrare. Si parla di legge zan, fedez, la rai, ferragni, concertone ma non della cosa più importante: #logg… - SADIComic : RT @BufaloEma: Come volevasi dimostrare. Si parla di legge zan, fedez, la rai, ferragni, concertone ma non della cosa più importante: #logg… -