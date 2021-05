Vasco Rossi investe in criptovalute, ma è una bufala: la smentita ufficiale (Di martedì 4 maggio 2021) Vasco Rossi investe in criptovalute? No, ed è lo stesso rocker di Zocca a smentire la notizia sui social. Di tanto in tanto compaiono articoli motivazionali sul trading online con la promozione di piattaforme che aiuterebbero il cliente a guadagnare facilmente ingenti somme di denaro. Per convincere l’ignaro lettore, questi articoli si servono spesso di grandi nomi dello spettacolo, come se fossero dei testimonial. Il problema è che questi personaggi sono totalmente ignari. L’ultimo “colpito” è Vasco Rossi al quale viene attribuito un investimento importante in criptovalute. Il Blasco posta un articolo che riporta una serie di false dichiarazioni che lui stesso bolla in maniera categoria con la parola “fake”. Secondo l’articolo farlocco Vasco ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021)in? No, ed è lo stesso rocker di Zocca a smentire la notizia sui social. Di tanto in tanto compaiono articoli motivazionali sul trading online con la promozione di piattaforme che aiuterebbero il cliente a guadagnare facilmente ingenti somme di denaro. Per convincere l’ignaro lettore, questi articoli si servono spesso di grandi nomi dello spettacolo, come se fossero dei testimonial. Il problema è che questi personaggi sono totalmente ignari. L’ultimo “colpito” èal quale viene attribuito un investimento importante in. Il Blasco posta un articolo che riporta una serie di false dichiarazioni che lui stesso bolla in maniera categoria con la parola “fake”. Secondo l’articolo farlocco...

