Una lasagna diversa: zucchine e cozze (Di martedì 4 maggio 2021) Avevo voglia di preparare un piatto diverso dal solito. Avevo a disposizione cozze al naturale in barattolo, zucchine, pasta oppure sfoglie di lasagna. Pensavo, pensavo e poi: perché non preparare una lasagna diversa? Ne avevo parlato in casa e non tutti erano d'accordo perché si sa che quando uno dice "lasagna" si pensa sempre alla classica lasagna alla bolognese. L'importante è che si siano ricreduti dopo l'assaggio, come prima volta direi un bel risultato! lasagna con zucchine e cozze Ingredienti per 4 persone: •400g cozze al naturale•300g lasagna secca•200ml besciamella•4 zucchine•cuore di brodo Knorr•1 spicchio d'aglio•1/4 ... Leggi su quellochetuttivoglionosapere (Di martedì 4 maggio 2021) Avevo voglia di preparare un piatto diverso dal solito. Avevo a disposizioneal naturale in barattolo,, pasta oppure sfoglie di. Pensavo, pensavo e poi: perché non preparare una? Ne avevo parlato in casa e non tutti erano d'accordo perché si sa che quando uno dice "" si pensa sempre alla classicaalla bolognese. L'importante è che si siano ricreduti dopo l'assaggio, come prima volta direi un bel risultato!conIngredienti per 4 persone: •400gal naturale•300gsecca•200ml besciamella•4•cuore di brodo Knorr•1 spicchio d'aglio•1/4 ...

valdzmvsa : vado a fare la lasagna da sola per la prima volta. ogni like sarà una preghiera per la buona riuscita - SaraOrelli : @marinaaaddicted @D_SAVRE @spampistefania Io sono romagnola, se hanno bisogno, mando la ricetta della vera lasagna,… - raissa_r5 : RT @SimoDeMeuron: Fai una teglia di pizza e hai sistemato tre pasti, ma che cibo meraviglioso, quanto onore. Quale altra pietanza ti conced… - aacosta13 : @sylvanella Una lasagna - metvmorfosis : o una lasagna -